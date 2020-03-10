Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

В состав Комиссии вошли: Фазаиль Агамалы, Нурлан Гасанов, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Эльдар Ибрагимов, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Машхур Мамедов, Саттар Мехбалыев, Мадар Мусаев и Низами Сафаров.