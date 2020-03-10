https://news.day.az/politics/1210633.html Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана
Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана
Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение об этом подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
В состав Комиссии вошли: Фазаиль Агамалы, Нурлан Гасанов, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Эльдар Ибрагимов, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Машхур Мамедов, Саттар Мехбалыев, Мадар Мусаев и Низами Сафаров.
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