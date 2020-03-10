https://news.day.az/politics/1210635.html Обнародован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана
Обнародован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана
Обнародован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение в связи с этим подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Согласно решению, Счетная комиссия парламента утверждена в нижеуказанном составе:
1. Аллахвердиев Эльнур Марат оглу,
2. Алиев Рауф Асиф оглу,
3. Гаджиев Эмин Меджид оглу,
4. Гейдаров Фаттах Самед оглу,
5. Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы,
6. Велиева Садагат Сулейман гызы,
7. Забелин Михаил Юрьевич.
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