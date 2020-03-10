Иса Габиббейли: Столица и регионы Азербайджана гармонично развиваются

Столица и регионы Азербайджана развиваются в гармонии друг с другом.

Об этом во вторник в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.

По его словам, сегодняшний уровень развития регионов Азербайджана отвечает самым современным требованиям.

"Невозможно найти такой регион, чтобы его уровень развития не соответствовал требованиям, определенным Президентом Ильхамом Алиевым. В регионах осуществляется масштабная работа по обустройству, строительству, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Все это гарантирует счастливое настоящее и будущее граждан, их социальное благосостояние", - сказал Иса Габиббейли.