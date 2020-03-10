https://news.day.az/politics/1210724.html Лейла Абдуллаева: Примечательно, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию
Лейла Абдуллаева: Примечательно, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию
Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с актом вандализма, совершенным в отношении памятника Хуршудбану Натаван в бельгийском Ватерло, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, примечателен тот факт, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию.ъ
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