Лейла Абдуллаева: Примечательно, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с актом вандализма, совершенным в отношении памятника Хуршудбану Натаван в бельгийском Ватерло, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, примечателен тот факт, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию.ъ

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