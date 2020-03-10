У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус, трое вылечились и отпущены домой

У двух граждан Азербайджана 1960 и 1984 годов рождения, которые вернулись в страну из Ирана, выявлен коронавирус.

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, согласно соответствующим правилам, эти лица были помещены в больницы специального режима.

В настоящее время состояние пациентов нормальное, стабильное. В связи с их лечением предпринимаются соответствующие меры.

Заразившиеся до этого коронавирусом трое граждан Азербайджана 1973, 1997 и 1998 годов рождения выздоровели после лечения в больницах специального режима и отпущены домой.

Продолжается лечение других зараженных коронавирусом в больницах специального режима, их состояние находится под серьезным контролем.