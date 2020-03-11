Президент Ильхам Алиев: Выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс

Выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Считаю, что поствыборные процессы будут развиваться в позитивном направлении. Милли Меджлис шестого созыва является многопартийным. Это очень позитивный признак. Считаю, что Милли Меджлис сыграет и должен сыграть огромную роль в совершенствовании политической системы. В выборах принимали участие все политические силы. Просто маргинальная группировка, именующая себя оппозицией, якобы бойкотировала выборы. Это смешно, потому что азербайджанский народ давно бойкотировал эту позорную структуру, которая уже 27 лет находится на свалке истории. В такой ситуации объявление бойкота является и смешным, и удивительным", - сказал глава государства.

Таким образом, в результате выборов с участием всех политических сил сформировался многопартийный парламент, и считаю, что это является важным шагом в развитии демократии, добавил он. "Как вам известно, Партия "Ени Азербайджан" завоевала большинство мест. Естественно, слово Партии "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе достаточно ценно и действенно. Сегодня утром депутаты, представляющие Партию "Ени Азербайджан", собрались по моему поручению и приняли важные решения. Я рекомендовал, чтобы представители партий были представлены в руководстве Милли Меджлиса шестого созыва и руководстве комитетов. До сих пор такого не было. Представители оппозиции не были представлены в руководстве комитетов Милли Меджлиса прошлого созыва, руководстве парламента. Однако я считаю, что для укрепления политической системы в Азербайджане, усиления политических отношений на здоровой основе это необходимо. Конечно, считаю, что Партия "Ени Азербайджан" во имя общих интересов предпринимает очень верный шаг и в этом направлении", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, и выборы, и поствыборный период, шаги власти в отношении политических партий - все это отражает новый этап нашей политики. "Это отражает наш реформаторский курс. Как вам известно, новый этап реформ начался после президентских выборов 2018 года. Я провозгласил эти реформы на церемонии инаугурации вот в этом зале. Мы последовательно проводим их, что находит отражение в жизни. Это также говорит о том, что наши слова, как всегда, не расходятся с делами", - добавил глава государства.