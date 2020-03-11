Президент Ильхам Алиев: Успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире

Успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Если есть, пусть скажут, посмотрят статистику, какая страна за 16 лет смогла в 3,4 раза увеличить свою экономику. Бедность, которая была близка к 50 процентам, сегодня составляет 4,8 процента, и еще больше снизится, потому что зарплаты, пенсии увеличиваются и будут увеличиваться, так же, как и пособия. Внешний долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Это очень низкий показатель. В некоторых развитых странах он превышает 100 процентов. Но еще важнее то, что наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний долг. То есть, при желании мы можем за месяц обнулить наш внешний долг. Для того, чтобы некоторые страны могли погасить свой внешний долг, их валютные резервы должны быть в 50 раз больше нынешних", - заявил глава государства.

По его словам, такие успехи в экономической сфере достигнуты за эти годы. "В социальной сфере - зарплаты, пенсии выросли более чем в десять раз. Находят решение проблемы вынужденных переселенцев, семей шехидов. Мы стали космической державой, у нас три спутника. В 2022 году в Баку состоится Международный конгресс астронавтики, мы завоевали это права в напряженной борьбе. В этом конкурсе принимали участие 4 города - Дели, Рио-де-Жанейро, Сингапур и Баку. Мы добились этого. Почему? Потому что нас уважают и там", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Я могу долго перечислять такие факты, добавил он. "Достаточно посмотреть на нашу энергетическую политику, чтобы увидеть, что мы сделали для нашего народа, государства и континента. Нефте- и газопроводы - сегодня завершается реализация Южного газового коридора. Мы сделали это в сложной геополитической обстановке с минимальными, можно сказать, нулевыми потерями. Не только сделали, но и создали формат долгосрочного международного сотрудничества между семью странами. Сегодня эти страны - естественные друзья, пусть не союзники, но естественные друзья. Поэтому наша роль неопровержима и в этой области, мы лидируем в этой сфере", - сказал глава государства.

По его словам, в области транспорта Азербайджан превратился из страны, не имеющую выхода к открытому морю, в транспортный центр. "Таких фактов много, и каждый из них оказал позитивное влияние на выборы. Абсолютное большинство избранных в парламент депутатов правильно оценивает эти позитивные тенденции. Возможно, их победа зависела в том числе и от данного фактора. Сегодня мы живем как независимая страна, проводим независимую политику, не вмешиваемся ни в чьи дела, никому не позволяем вмешиваться в наши дела. Уверен, что мы и дальше будем идти по пути независимости и развития. Убежден, что парламент Азербайджана будет активным в этом деле", - заявил Президент Ильхам Алиев.