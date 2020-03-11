Президент Ильхам Алиев об общественном контроле: Процесс идет медленно, пока мы считаем, что какой-то глава исполнительной власти – это, хан, который может делать все, что вздумается

Должна активизироваться роль парламента в работе, проводимой в экономической сфере.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Считаю, что членам правительства также следует находиться в более тесном контакте, постоянном общении с парламентом, необходимо задавать им вопросы, чтобы они докладывали о проделанной работе, выступали, и мы должны ввести это в систему. Потому что это повысит ответственность членов правительства, в то же время возрастет роль парламента, - я хочу, чтобы роль и возможности парламента в Азербайджане возросли, - это также окажет позитивное влияние на нашу работу. Потому что ответственность - один из важнейших вопросов. Ответственность и контроль. Там, где этого нет, никакая работа не пойдет. Наоборот, мы можем столкнуться с очень негативной картиной. Поэтому это тоже должно стать своего рода механизмом контроля", - сказал глава государства.

Я сейчас постоянно обращаюсь к гражданам в связи с общественным контролем, добавил он. "Этот процесс идет медленно, мы пока еще не привыкли. Пока мы считаем, что да, какой-то глава исполнительной власти там - это хозяин, хан, который может делать все, что вздумается, заставлять людей работать как рабов, и люди должны терпеть это. Говорю: сообщайте об этом, отправляйте письма. Сегодня в Администрации Президента совершенно иная ситуация. Раньше эти письма некоторые скрывали от нас. Отправляли их тем, на кого поступала жалоба. А тот затем притеснял жалобщика. Сегодня этому приходит конец. Правда, нужно время, но это уже тенденция. Поэтому граждане должны быть более активными в деле общественного контроля. Информацию о многих вопросах я раньше получал из печати, она не доходила до меня, ее скрывали, покрывали, и это, можно сказать, создавало большие трудности. Поэтому считаю, что необходим постоянный контакт с членами правительства. В Администрации Президента создан специальный отдел по работе с парламентом. Конечно, это еще раз показывает, что мы придаем большое значение работе парламента", - заявил Президент Ильхам Алиев.

должна активизироваться роль парламента в работе, проводимой в экономической сфере.