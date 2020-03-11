Президент Ильхам Алиев: Наша политика - справедливая, наши слова не расходятся с делами

Наша политика - справедливая, наши слова не расходятся с делами.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Наши международные позиции достаточно прочны. Мы стали членом Движения неприсоединения, не прошло и семи лет, как были избраны его председателем, причем при поддержке 120 стран. Как вам известно, разногласия между этими странами достаточно остры. Не верю, что может быть вторая такая страна, которая была бы единогласно избрана председателем этой организации. Это - крупнейшая после ООН международная организация. В ООН нет руководителя, а у Движения неприсоединения есть лидер, это - Азербайджан", - отметил глава государства.

В прошлом году мы приняли председательство в Тюркском совете, и могу сказать, что Азербайджан играет очень важную роль в сотрудничестве тюркоязычных государств и во всех других международных контактах, заявил он. "Сейчас мы работаем над соглашением с Европейским Союзом, у нас документы о стратегическом партнерстве с девятью странами-членами Европейского Союза. Это - треть стран-членов Европейского Союза. С соседними странами у нас отношения, построенные на здоровой, деловой и дружеской основе. Мы пользуемся большим авторитетом в мусульманском мире. Таковы наши международные позиции. Поэтому нас уважают, к нам прислушиваются, в том числе и потому, что мы проводим однозначную политику. Наша политика не ситуативная. Она - справедливая, наши слова не расходятся с делами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Я высказываю свою позицию во всех аудиториях, добавил он. "Для меня нет понятия в Азербайджане одна тема, за рубежом - другая. По каждому вопросу есть, должна быть позиция, и я ее отстаиваю. Кому это нравится, хорошо, кому не нравится - это его дело. Нас могут не любить именно за эти действия, за нашу независимую политику. Но нас уважают. Я неоднократно видел это. Поэтому депутаты также должны проводить в международных организациях такую деятельность, чтобы к ним всегда проявляли уважение", - заявил глава государства.