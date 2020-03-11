Президент Ильхам Алиев: Результаты парламентских выборов являются олицетворением проделанной работы

Результаты парламентских выборов являются олицетворением проделанной работы.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Эти выборы еще раз показали, что альтернативы политическому курсу, проводимому сегодня властями Азербайджана, нет. Тому имеются очень простые причины. Развитие, которое наблюдается в нашей стране в последние годы, конечно же, убеждает людей. Азербайджанский народ живет в условиях спокойствия, стабильности, безопасности. Уже около 27 лет мы живем в условиях стабильности", - заявил глава государства.

Посмотрите, какие процессы происходят вокруг нас - войны, поток беженцев, перевороты, гражданское противостояние, кризисы, добавил он. "Страны распались, географические границы многих государств, можно сказать, не отражают реальной ситуации, то есть, эти страны сохраняют суверенитет и территориальную целостность только на картах. На самом деле они давно утратили их, давно расчленены на племена, общины, различные регионы. Сколько негативных процессов, революций произошло по соседству с нами. Какая революция принесла пользу? Только вред, проблемы, противостояния, и они продолжаются. Посмотрите на постсоветское пространство и положение Азербайджана. Я сейчас не могу сравнивать, но вы можете. Депутаты должны говорить о том, о чем не может сказать Президент. Уверен, что так оно и будет.

Поэтому результаты этих выборов являются олицетворением проделанной работы. Потому что сегодня обеспечиваются и безопасность, и стабильность", - отметил Президент Ильхам Алиев.