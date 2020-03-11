Президент Ильхам Алиев: Деятельность парламента, связанная с социальной сферой, должна быть очень активной

Деятельность парламента, связанная с социальной сферой, должна быть очень активной.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Эта сфера для нас, как и всегда, тоже приоритетная. Как я уже отметил, в прошлом году были предприняты важные шаги, они будут продолжаться и в нынешнем году. В частности, предусматриваются дополнительные средства для поддержки государством малообеспеченных семей. Увеличивается число семей, охваченных адресной социальной помощью, по моему указанию там вносятся поправки в соответствующую методологию, так как прежняя не отражала реальности, увеличивается и сумма, предоставляемая каждой семье. Вынужденным переселенцам в этом году будет предоставлено 7 тысяч квартир, это - рекордный показатель. Семьям шехидов планируется предоставить 1500 квартир, это тоже рекордный показатель. В прошлом году было предоставлено 934 квартиры", - отметил глава государства.

По его словам, очень действенной может стать роль нашего парламента и в развитии межрелигиозного, межкультурного диалога. "Наши депутаты должны активно участвовать в международных мероприятиях и многих мероприятиях, проводимых в Азербайджане. Мы уважаем нашу религию. Она священна для нас. В то же время мы должны с уважением относиться и к другим религиям. Мысли, прозвучавшие на II Саммите религиозных лидеров мира, состоявшемся в конце прошлого года, свидетельствуют о том, что сегодня в мире, возможно, нет второй такой страны, как Азербайджан, которая серьезно занималась бы этим вопросом и добивалась серьезных результатов. Нас поддерживает исламский мир, в то же время Организация исламского сотрудничества приводит нас в пример за наше отношение к исламской религии. Происходящие в Азербайджане межрелигиозные процессы позитивно оценивают и патриарх Русской православной церкви Кирилл, и Папа Римский Франциск. Я уже трижды встречался с ним - один раз Баку, дважды - в Ватикане. Он тоже очень высоко оценивает работу, проводимую в Азербайджане в этой сфере. То есть, это говорю не я. Это слова лидеров ведущих традиционных мировых религий. Конечно, будут предпринимать шаги в этом направлении", - заявил Президент Ильхам Алиев.