Президент Ильхам Алиев - депутатам: Вы должны бывать в округах, ставить имеющиеся проблемы перед исполнительными органами, доводить до внимания центральных исполнительных органов

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Рекомендую депутатам быть активными в округах, откуда они избраны, постоянно находиться в контакте с избирателями. Сейчас не секрет, что раньше некоторые депутаты в некоторой степени или полностью отдалились от избирателей. Даже не посещали свои округа, не интересовались проблемами. Во главу угла ставили личные проблемы. Этому тоже надо положить конец. Раньше таких фактов было достаточно много. Ставить своих родственников на высокие должности, приобретать какие-то земельные участки, оказывать поддержку тому или иному бизнесу и т. д. и т.п. Не хочу вдаваться в подробности", - сказал глава государства.

Поэтому, по его словам, сформировавшийся в новом составе Милли Меджлис должен быть морально безупречным, потому что в этом основная суть наших реформ. "Если наши граждане посмотрят внимательно на реформы в политической сфере, структурные, кадровые реформы, то увидят, что кадры, назначенные на должности, чисты. То есть, за ними, как говорится, нет негативного шлейфа. Этим же критериям должны отвечать и Милли Меджлис, и его депутаты. Завтра вам придется отвечать перед народом. Поэтому вы должны постоянно интересоваться проблемами округов, от которых избраны, встречаться с избирателями, бывать в округах. В то же время вам необходимо выявлять имеющиеся проблемы, ставить их перед исполнительными органами, доводить до внимания центральных исполнительных органов. Считаю, что сформировавшийся в новом составе Милли Меджлис будет осуществлять успешную деятельность и в этой области", - заявил Президент Ильхам Алиев.