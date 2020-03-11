Президент Ильхам Алиев: Маргинализированная, полностью утратившая все опоры группировка кружкового типа отказалась от встречи с представителями Администрации Президента - ей виднее

Милли Меджлис сыграет и должен сыграть огромную роль в совершенствовании политической системы.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"В выборах принимали участие все политические силы. Просто маргинальная группировка, именующая себя оппозицией, якобы бойкотировала выборы. Это смешно, потому что азербайджанский народ давно бойкотировал эту позорную структуру, которая уже 27 лет находится на свалке истории. В такой ситуации объявление бойкота является и смешным, и удивительным", - сказал глава государства.

Таким образом, в результате выборов с участием всех политических сил сформировался многопартийный парламент, и считаю, что это является важным шагом в развитии демократии, добавил он. "Как вам известно, Партия "Ени Азербайджан" завоевала большинство мест. Естественно, слово Партии "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе достаточно ценно и действенно. Сегодня утром депутаты, представляющие Партию "Ени Азербайджан", собрались по моему поручению и приняли важные решения. Я рекомендовал, чтобы представители партий были представлены в руководстве Милли Меджлиса шестого созыва и руководстве комитетов. До сих пор такого не было. Представители оппозиции не были представлены в руководстве комитетов Милли Меджлиса прошлого созыва, руководстве парламента. Однако я считаю, что для укрепления политической системы в Азербайджане, усиления политических отношений на здоровой основе это необходимо. Конечно, считаю, что Партия "Ени Азербайджан" во имя общих интересов предпринимает очень верный шаг и в этом направлении", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Милли Меджлис шестого созыва, конечно, скажет свое слово в этой области, в то же время представители Администрации Президента в последнее время проводят встречи с руководителями, можно сказать, всех политических сил. "Мне регулярно докладывают об этих встречах. В целом, первоначальное мнение позитивно. Считаю, что в нынешний период широкомасштабных реформ обязательно должны проводиться политические реформы, которые не могут осуществляться без широкого диалога между партиями. Одна правящая партия не может в одиночку вести политический диалог. Потому что для диалога нужны партнеры, и первоначальное впечатление позитивно. Эта инициатива осуществляется без всяких предварительных условий. Однако вновь маргинализированная и полностью утратившая все опоры группировка кружкового типа отказалась от этой встречи. Отказалась, ей виднее. Во всяком случае, проигравшими будем не мы. Формируется новая политическая конфигурация Азербайджана. Считаю, что Милли Меджлис предпримет нужные шаги для совершенствования политической системы и в законодательной сфере, и многопартийная система в Азербайджане будет построена на еще более прочной основе. В настоящее время для создания политической партии не требуется никаких серьезных критериев. Считаю, что этой практике должен быть положен конец. Если мы действительно хотим развития многопартийной системы в Азербайджане, - а мы хотим этого и как партия власти предлагаем это, - то, конечно, нужен весь спектр инструментов, необходимых для деятельности политических партий. Считаю, что это станет одним из вопросов повестки дня Милли Меджлиса", - подчеркнул глава государства.