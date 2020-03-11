Президент Ильхам Алиев: Реформы носят как концептуальный, так и структурный характер

Реформы носят как концептуальный, так и структурный характер.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

"Проводятся кадровые реформы. В последнее время Администрация Президента сформировалась, можно сказать, в совершенно новом составе, были созданы новые отделы. Создание этих отделов в то же время еще раз подтверждает мои слова, подтверждает наше намерение. В новом составе сформировался Кабинет Министров. Сегодня Кабинет Министров действует более оперативно и гибко. Проведены кадровые реформы в министерствах, проводятся и будут проводиться реформы в местных исполнительных органах. Позорная картина, которая наблюдается в некоторых местных исполнительных органах, вызывает возмущение всего нашего народа. Чистка будет проводиться и впредь, и в центральных, и в местных исполнительных органах, во всех государственных структурах. Я говорил, еще раз хочу сказать: если кто-то хочет работать на государственной службе, то его поступки и помыслы должны быть чистыми. Если кто-то не видит в себе этих качеств, то пусть уходит с государственной службы, чтобы не стать несчастным человеком", - сказал глава государства.

По его словам, поэтому углубление реформ, конечно, не могло обойти парламент. "Считаю, что Милли Меджлис, сформировавшийся в новом составе, придаст новый импульс реформам. Перед депутатами стоят большие задачи, в первую очередь, в законодательной сфере. Потому что основная работа парламента - это законодательство. Рекомендую уделять больше внимания не количеству, а качеству, так как необходимо рассмотреть совершенствование действующих законов, проинспектировать их. Я дал указание исполнительным структурам рассмотреть состояние исполнения принятых законов. Мы принимаем многие прекрасные законы, в то же время Президент подписывает много важных распоряжений, однако контроль за их исполнением находится не на должном уровне. Поэтому в Администрации Президента был создан специальный отдел. Считаю, что Милли Меджлис, депутаты также должны заниматься этим делом. Посмотрите, исполняются ли принятые законы, нарушаются ли они или нет. Если выявятся такие факты, то, конечно, должны быть приняты строгие меры наказания", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Считаю, что, в целом, - конечно, это займет время, однако в любом случае это необходимо сделать, - мы должны проинспектировать нашу законодательную базу, подчеркнул глава государства. "Если понадобится, мы должны привести ее в соответствие со стоящими перед нами целями , так как жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, новые проблемы. Неожиданно происходят события, которые сбивают с толку весь мир. Поэтому эти законы не догма, их, конечно, надо рассмотреть. Основная суть новых законов, которые будут приняты, - углубление реформ. Поэтому, как я уже отметил, конечно, понадобятся законодательные инициативы для формирования и укрепления политической системы, должны быть приняты законы, вносящие вклад в углубление экономических реформ", - добавил Президент Ильхам Алиев.