https://news.day.az/politics/1210851.html Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
11 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре