Состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Баку

11 марта в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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