Президент Ильхам Алиев: «Проигравшими будем не мы»

"Проигравшими будем не мы" - эти слова Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в первый же день заседания нового состава Милли Меджлиса, определяют весь путь Президента Ильхама Алиева, как пройденный, так и предстоящий.

Азербайджан в период президентства Ильхама Алиева достиг значительного уровня развития и признания. Но сейчас в обществе растет понимание того, насколько сложно и важно продолжить и защитить эти достижения, в том числе стабильность, благополучие и источники развития.

"Нет ни одного фактора, который смог бы создать опасность для общественно-политической стабильности в стране", - заявил Президент Ильхам Алиев, выступая в стенах парламента. Тем самым он уверенно транслировал всему азербайджанскому обществу высокие гарантии безопасности - как личной безопасности граждан, так и государственной безопасности в целом.

В условиях повышенной турбулентности мировых и региональных процессов, а также рисков проникновения тех или иных угроз во внешне-политическое пространство Азербайджана, сильная воля и авторитет главы государства приобретают особую значимость в восприятии общества.

Очевидно, что Азербайджан сохраняет стабильность даже в условиях навязанной войны со стороны соседней Армении и на фоне опасных процессов, получивших критическое развитие во вногих странах мира.

"Посмотрите, какие процессы произошли вокруг нас - войны, потоки беженцев, перевороты, гражданское противостояние, кризисы", - говорит Президент, призывая общество оказать поддержку его усилиям по недопущению подобного в Азербайджане.

Независимая позиция, которую имеет и умеет правильно демонстрировать Президент Ильхам Алиев, служит определеннным предостережением и внешним кругам, имеющим свои планы и цели относительно Азербайджана.

"Сейчас нет в мире никакой силы, которая заставила бы нас принять какое-то решение, или же смогла бы что-то диктовать нам. Такой силы нет, и пока я буду президентом, такой силы и не будет", - сказал Президент Ильхам Алиев. Наверное, немногие из действующих современных лидеров могут сегодня со всей личной ответственностью, а также безграничной верой в силу своего государства и поддержку общества, делать подобные заявления.

Выступая с трибуны обновленного парламента, глава государства призывает все политические силы страны к диалогу во благо Азербайджана, создает для этого все возможные условия и предлагает находить решение существующих проблем, опираясь на внутренние ресурсы.

"Все наши внутренние проблемы должны решаться в Азербайджане. Мы не должны экспортировать свои внутренние проблемы и политические разногласия за рубеж", - сказал Президент Ильхам Алиев. И это, безусловно, одно из главных условий, способствующих консолидации общества и нивелирования генерируемых во внешнем мире угроз стабильности государства и безопасности граждан.

В числе угроз внутренней стабильности Президент называет и происки так называемой "пятой колонны", ищущей пути проникновения и дестабилизации Азербайджана. "Но это не имеет смысла", - заверяет Президент Ильхам Алиев.

Очень глубокое, эмоционально сильное и политически выверенное выступление главы Азербайджана прозвучало в стенах новоизбранного парламента с тем, чтобы еще раз подчеркнуть характер задач, стоящих перед страной в период реализации реформ, а также благословить и вдохновить депутатов на добросовестное служение интересам своих избирателей, в первую очередь.

"Сформированный в новом составе Милли Меджлис должен быть безупречен с моральной точки зрения", - подчеркивает Президент, тем самым давая понять, каким он хочет видеть лицо законодательной власти.



Обновленный парламент Азербайджана отвечает запросу общества на продолжение масштабных реформ главы государства. Нет никаких сомнений в том, что Милли Меджлис будет более активен в реализации и поддержке преобразований, которые осуществляются в нашей стране. А это значит, что Азербайджан продолжит идти по пути развития - пути, которым уверенно ведёт нашу страну Президент Ильхам Алиев.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az