Названа дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва будет проведено 13 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что вчера прошло первое заседание Милли Меджлиса VI созыва, на котором были избраны новые председатель, его заместители, главы и заместители глав парламентских комитетов.

Отметим, что ранее сообщалось, что заседание будет проведено 17 марта.