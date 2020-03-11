Реверансы Пашиняна перед ЕС: Как премьер Армении заискивает с противниками Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает усиленно следовать западному вектору во внешней политике не в угоду интересам России.

Так, на днях революционный премьер поехал в Брюссель, где провел целый ряд встреч с еврочиновниками, которые в последние годы запомнились дискредитацией России на международной арене, передает Day.Az со ссылкой на politvesti.ru.

Премьер Армении встретился с вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Это тот самый Боррель, заменивший Могерини, во многом сделавшей себе карьеру на новом посту благодаря своей антироссийской риторике.

В ходе встречи, в качестве важного компонента сотрудничества Армения-ЕС премьер-министр Армении и Жозеп Боррель посчитали необходимым скорейшую ратификацию странами-членами ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и его полное применение.

Стоит отметить, что за день до этого Пашинян осчастливил своим присутствием председателя Европейской народной партии Дональда Туска, который еще в бытность главой Евросоюза сформулировал постулат о том, что " Россия - стратегическая проблема Евросоюза".

Туск даже не стеснялся комплиментов, обратив внимание на сложившиеся дружественные отношения между европейской и армянской властями.

"Вы можете рассчитывать на меня в моей новой должности". Дональд Туск подчеркнул, что в Европе, в том числе среди местного общества и политиков, существует высокий уровень доверия к новым властям Республики Армения и самому премьер-министру, что является важным политическим капиталом. Это неудивительно - за последние 2 года армянские власти сделали все для того, чтобы их деятельность была высоко оценена их западными функционерами, которые через афилированные многочисленные фонды и прямые финансовые вливания, поддерживают анти-российские настроения в этой южно-кавказской стране.

Видимо, такая услужливость Пашиняна надоела Кремлю, ибо планировавшийся в начале апреля визит премьера Армении в Москву был отменен. Все попытки армянской стороны реализовать запланированный на апрель визит встретили холодный и жесткий отказ.

Иными словами, Пашинян решил угодить другим геополитическим центрам, поставив свои личные интересы превыше всего.