Посол Франции поблагодарил Азербайджан за солидарность в борьбе с терроризмом

Выражаем признательность Азербайджану за солидарность, проявленную в борьбе с терроризмом.

Об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс сказал 11 марта - в День национальной скорби, посвященной памяти жертв терроризма, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что Франции знакомы подобные ситуации в Азербайджане: "Франция тоже столкнулась с теми же вызовами. В то же время мы признательны Азербайджану за толерантность".

Дипломат подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон распорядился о том, чтобы для поминовения памяти жертв террора 11 марта был объявлен Днем скорби. Это сделано для того, чтобы чтить память граждан Франции и иностранных граждан, которые стали жертвами нападений, угрожающих интересам страны.

По словам посла, за последние 10 лет страна страдает от многочисленных событий террора: "Граждане Франции подвергаются нападениям со стороны радикальных террористических группировок. Это трагедия, за которой стоит отказ от демократии и диалога".