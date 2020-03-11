Какие армянские "сюрпризы" нас ждут к концу апреля?

Проармянские СМИ России целенаправленно бьют по геополитическому треугольнику Россия-Турция-Азербайджан.

Недавняя провокация главреда Sputnik Маргариты Симоньян в Анкаре, направленная на подрыв российско-турецких отношений, завершилась фиаско. Лидеры России и Турции смогли договориться, поскольку в столь сложной региональной ситуации даже ситуативные договоренности дают шанс миру и снижают риски прямых военных столкновений.

Но армянские провокаторы, создавшие прочные очаги информационного влияния в России, не оставляют намерений и усилий по накалу информационной войны в сети, преследуя цели развалить прагматичный формат отношений Анкары, Москвы и Баку, а также привязать коронавирус к настроениям Азербайджана в контексте карабахского урегулирования.

Например, один из армянских экспертов на вроде как российском сайте недавно заявил, что "Азербайджан, сидящий на нефтяной игле, может стать агрессивным в результате падения нефти".

Складывается впечатление, что армянские эксперты так увлеклись изучением несуществующего "армянского экономического чуда", что проморгали те реальные экономические трансформации, которые происходили в экономике Азербайджана за последние 4-5 лет. Азербайджан сидит не на игле, а на экономической подушке безопасности, где успел аккумулировать значительные средства от нефтяных поступлений. Тем не менее, эти же СМИ продолжают утверждать, что Азербайджан якобы более уязвим в условиях нынешнего кризиса, чем Армения с ее дохлой экономикой и премьером-популистом, меняющим взгляды и решения, как перчатки.

С другой стороны, страна-агрессор посредством таких конспиративных ресурсов, позиционируемых в российском информационном пространстве, пытается вбивать в широкое общественное сознание смыслы, что агрессивными настроениями якобы страдает Азербайджан.

Не исключено, что таким образом некоторые российские и армянские эксперты (иногда это одно и то же) уже готовят защитный информационный фон для предстоящей армянской провокации на карабахском направлении. Что вполне прогнозируемо, учитывая тающие ожидания армянского общества от премьерства Пашиняна: эта страна приближается к очередному внутриполитическому кризису, который политическое армянство традиционно попытается камуфлировать под "происками внешнего врага". У армянского народа нет большего врага, чем их собственные власти и диаспора, зацикленные на конфликтах и сталкивании интересов соседних государств.

Частью этой армянской генетической программы является также ведение информационной войны против Азербайджана и Турции, и преимущественно на российском поле, где позиции армянского лобби сейчас доминирующие.

Армянские каналы, тиражирующие мнения армянских экспертов в российской сети, работают достаточно эффективно. В том числе все чаще приплетаются к нагнетанию турецко-азербайджанской темы и высказывания армянского академика-востоковеда Рубена Сафрастяна, который недавно провокационно заявил, что "Анкара в очередной раз может попытаться обострить ситуацию на Южном Кавказе, в зоне карабахского конфликта, подталкивая Азербайджан к эскалации в регионе".

Рубен Сафрастян также считает крамольным и "агрессивным" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что "Карабах - это Азербайджан".

Интересно, почему Пашиняну можно размахивать "точкой", приписывая оккупированный Карабах к Армении, а называть Карабах азербайджанским - нельзя, невзирая на признание этого факта всем международным сообществом. В Армении тоже официально не признают независимость Нагорного Карабаха, но при этом армянские политики всякий раз бравируют смешным определением "армянские государства".

Ну назовите хотя бы одну страну в мире, представители которой употребляют подобное определение. Кто-нибудь слышал, например, про "американские государства", "российские государства" или любые другие? Тогда почему именно армянское государство должно существовать во множественном числе? И как долго армяне будут определяться то тут, то там, сея территориальные конфликты на тех землях, где их когда-то приютили?

А что касается Сафрастяна, то он, как представляется, человек избранный и посвященный, иначе как объяснить его политические предсказания о том, что "результаты работы армянского лобби за границей мы (армяне - авт.) увидим ближе к годовщине "геноцида армян"".

Начало этого процесса мы уже увидели по ситуации в сирийском Идлибе, где калантаровская дипломатия и симоньяновские СМИ едва не столкнули Россию и Турцию. Теперь посмотрим, какие "армянские сюрпризы" нас ждут к концу апреля. Подготовка уже началась...

Алла Михайлова