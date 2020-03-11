Милли Меджлис внесет весомый вклад в углубление реформ Президента Азербайджана

Многопартийность, являющаяся одним из фундаментальных принципов демократии, проявила себя во время формирования нынешнего состава парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend председатель правления Центра социальных исследований, доктор политических наук Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

По его словам, назначение внеочередных парламентских выборов стало логическим продолжением многопрофильных и систематических реформ, проводимых в Азербайджане под руководством главы государства.

"С полной уверенностью могу сказать, что формирование адекватного реформам Президента Ильхама Алиева парламентского института было неизбежным. Результаты парламентских выборов, полностью отвечающих нормам демократии, позволяют сказать, что эта цель была достигнута. Если изучить новый состав парламента, можно в очередной раз убедиться в этом", - сказал Эльшад Мирбашироглу.

Он подчеркнул, что и в руководстве высшего законодательного органа, в парламентских комитетах представлены и беспартийные кандидаты, и кандидаты, чьи партии в парламенте в меньшинстве.

"Эта крайне важная деталь служит укреплению политической системы страны и развитию политических отношений в здоровой атмосфере. Однозначно можно утверждать, что Милли Меджлис внесет весомый вклад в углубление систематических и многопрофильных реформ главы государства. Во время своего выступления программного характера в первом заседании парламента Президент Ильхам Алиев дал депутатам крайне важные рекомендации. Он отметил, что углубление экономического развития, защита национальных ценностей, информационная безопасность, социальная и молодежная политика должны быть в центре внимания нового парламента", - отметил Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, выбор этих направлений в качестве приоритетных говорит о том, что для продолжительного и систематического характера реформ действительно имелась крайняя необходимость в формировании нового состава парламента.

"Глава государства подчеркнул и то, что депутаты постоянно должны быть в тесном контакте с избирателями, интересоваться их проблемами. Считаю, что каждый депутат, исходя из идей главы государства, должен видеть себя в качестве служителя народа. Угрозы и вызовы стране из-за рубежа требуют того, чтобы депутаты сыграли роль надежного моста между государством и гражданами", - подытожил политолог.