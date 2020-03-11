https://news.day.az/politics/1211073.html Президент Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
11 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Аллее почетного захоронения почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложил цветы на ее могилу.
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