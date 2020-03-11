Президент Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

11 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Аллее почетного захоронения почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложил цветы на ее могилу.