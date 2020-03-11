https://news.day.az/politics/1211098.html Минобороны Азербайджана опровергло информацию армян о смерти азербайджанского офицера
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армян о смерти азербайджанского офицера
Информация, распространенная армянскими СМИ о том, что офицер азербайджанской армии Анар Керимов был убит противником, недостоверна.
Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства обороны, офицер азербайджанской армии, полковник-лейтенант Анар Керимов 10 марта после продолжительной болезни скончался от цирроза печени, передает Day.Az.
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