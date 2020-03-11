Минобороны Азербайджана опровергло информацию армян о смерти азербайджанского офицера

Информация, распространенная армянскими СМИ о том, что офицер азербайджанской армии Анар Керимов был убит противником, недостоверна.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства обороны, офицер азербайджанской армии, полковник-лейтенант Анар Керимов 10 марта после продолжительной болезни скончался от цирроза печени, передает Day.Az.

 