В Брюсселе обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы

В Брюсселе с участием официальных лиц Азербайджана и Евросоюза (ЕС) обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел со ссылкой на Азербайджанское представительство в Евросоюзе, при поддержке членов Европарламента Ильхана Кючюка и Андриса Америкса было проведено мероприятие, посвященное теме "Региональное и субрегиональное сотрудничество по соседству с ЕС : Азербайджан, Грузия и Турция!", передает Day.Az.

Гости, выступившие на мероприятии, высоко оценили роль Азербайджана в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, особо подчеркнули деятельность страны в рамках программы "Восточное партнерство", а также отметили инициативность в создании региональных форматов сотрудничества.

Ряд многочисленных высокопоставленных представителей Грузии, Турции и ЕС охарактеризовали Азербайджан как надежного партнера во многих экономических, энергетических, транспортных и других проектах. Посол Грузии при ЕС Наталия Сабанадзе сказала, что Азербайджан неоднократно спасал Грузию, и рассказала о практической значимости стратегического партнерства.

Экс-помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза сообщил, что дружественные и партнерские отношения между региональными странами являются плодом дальновидной политики экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, отметил позитивное влияние энергетических и транспортных проектов, автором которых является великий лидер, на благосостояние населения региона.

Посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров подчеркнул, что именно благодаря несгибаемой воле и политической стратегии великого лидера Гейдара Алиева Азербайджан сегодня имеет особый вес и авторитет среди мировых стран. Он рассказал о том, что в региональной плоскости Азербайджан развивает взаимовыгодные отношения со всеми соседями, за исключением агрессивной Армении. Посол добавил, что если руководство Армении, которое завистливо относится к успехам Азербайджана, откажется от своей агрессивной политики, признает территориальную целостность Азербайджана и выведет свои войска с его оккупированных территорий, то к региональным проектам возможно присоединение и Армении.