Опубликованы правила работы для торговых центров в Азербайджане

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана опубликовал список специальных правил, в соответствии с которыми в ближайшее время будут работать торговые центры и другие объекты.

Было отмечено, что принято решение отложить массовые мероприятия в течение месяца, и с 00:00 часов 14 марта 2020 года вводятся некоторые меры социальной изоляции. Эти меры указывают на то, что работа торговых центров по всей стране будет осуществляться с соблюдением соответствующих норм. В связи с этим на основе обсуждений между соответствующими государственными органами установлены следующие правила, регулирующие деятельность торговых центров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией:

1. Приостановление деятельности развлекательных центров, в частности детских развлекательных объектов;

2. Соблюдение методических указаний по профилактике (http://afsa.gov.az/uploads/info/warning/food_pdf1584199415.pdf), установленных Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики в объектах общественного питания (кафе и ресторанах), расположенных в торговых центрах.

3. Проверка температуры у всех на входе с использованием приборов измерения температуры;

4. Обеспечение служебного персонала специальными средствами одежды;

5. Рабочее состояние систем вентиляции;

6. В местах, где отсутствуют станции для мытья рук с мылом, установка и хранение дезинфекционных диспенсеров на алкогольной основе;

7. Регулярное осуществление мер дезинфекции в рабочие часы (в основном входы-выходы, лифты, кассы на рабочих участках и пр.);

8. Осуществление всех мер дезинфекции в нерабочие часы;

9. Подача звуковых анонсов в связи с регулярными гигиеническими правилами в торговых центрах;

10. Регулярный показ просветительских видеороликов, установка на входах и выходах панно, связанных с консультациями по WHO COVID-19;

11. Задействование услуг по доставке продуктов на дом;

12. Организация очередей перед кассами и в других местах с условием сохранения двухметровой дистанции между гражданами;

13. Предварительное уведомление граждан посредством SMS о предстоящих действиях и введенных ограничениях;

14. Налаживание регулярных связей с местными отделами здравоохранения и соблюдение местных общественных указаний;

15. Инструктирование всех сотрудников торговых центров о предстоящих действиях (сотрудники справочных бюро и снабженцы, уборщицы и пр.);

16. Временное ограничение трудовой деятельности заболевших сотрудников;

17. Принятие строгих мер в отношении ответственных лиц в случае несоблюдения данных мер.