Недавно распространное по всему Интернету громкое расследование и фильм Навального под названием "Паразиты", где были раскрыты секретные схемы Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна о сотнях миллионов рублей, которые они отмывали и фактически украли у законопослушных граждан России, показали истинную армянскую сущность пары.

Последние полгода среди российских блоггеров распространялась информация о том, что Симоньян пытается пропихнуться на должность генерального директора Газпром-медиа, однако все ее планы рухнули после недавнего скандального разоблачения. Одной из первых о попытках армянской агитмашины заполучить эту должность написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале, с которой Симоньян истерично скандалила.

Маргарита Симоньян позднее попыталась отвертеться от этих сообщений, заявив: "Я не могла и не могу быть назначена главой чего бы то ни было, потому что, как известно, у меня сердечный приступ". Ксения Собчак репостнула эту запись с пометкой: "То есть это неправда? Врут источники?)"

Несмотря на то, что и СМИ, которые находятся в подчинении армянского рупора, яростно пытались преподнести информацию как ложь и дезинформацию, в итоге финальный выбор между Жаровым и Кондрашовым. Кандидатуры Симоньян и Артура Джанибекяна были отброшены в сторону - армянство, пытающееся захватить все важные позиции в России, потерпело крах.

Некоторые блогеры и телеграм-каналы сообщают о том, что победит именно Кондрашов, так как его кандидатура больше всех устраивает россиян. Отмечается, что скорее всего о его назначении будет обьявлено в ближайшее время.