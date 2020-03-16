Для структур и депутатов парламента Азербайджана будут созданы веб-сайты

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обновит свой веб-сайт.

Об этом было сказано на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что для каждого комитета и депутата будут также созданы свои страницы в интернете.