https://news.day.az/politics/1212788.html Для структур и депутатов парламента Азербайджана будут созданы веб-сайты
Для структур и депутатов парламента Азербайджана будут созданы веб-сайты
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обновит свой веб-сайт.
Об этом было сказано на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Было отмечено, что для каждого комитета и депутата будут также созданы свои страницы в интернете.
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