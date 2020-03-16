Выделены средства на бурение 12 субартезианских скважин в Джалилабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению,в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 6 населенных пунктах Джалилабадского района с населением 63410 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 840 (восемьсот сорок) тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, исходящие из данного документа.