Азербайджан показал пример другим странам четкой реакцией на опасный вирус

Меры, которые сразу, без раскачки принял Азербайджан, оказались очень своевременными. И что важно - примеру Азербайджана начали следовать другие страны, в том числе наши соседи.

Об этом сказал Day.Az политолог Тофик Аббасов, оценивая меры правительства Азербайджана по социальной изоляции и предотвращению распространения опасной инфекции в стране.

По словам нашего собеседника, Азербайджан одним из первых начал предпринимать радикальные комплексные меры по противостоянию коронавирусу. Мы являемся транзитной страной, поэтому, когда появились первые тревожные сообщения о распространении вируса нового типа, Президент Ильхам Алиев дал распоряжение по защите населения страны от возможной эпидемии.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на закрытие границ с соседними странами, Азербайджаном не прервал экономические связи - грузоперевозки, транзит грузов продолжается в прежнем режиме. То есть ограничения касаются пассажиропотока, чтобы помочь людям быть подальше от всевозможных рисков.

"Президент выделил 10 миллионов манатов для приобретения всех необходимых препаратов, в стране началось производство медицинских масок, идет массированное наступление по всем фронтам, чтобы держать под контролем ситуацию. Благодаря этому динамика роста заболеваемости небольшая. Все меры социальной изоляции дают свои плоды. В целом, работа, проводимая правительством, ограничивает риски, точнее, локализует их, чтобы защитить граждан от поражения этим опасным вирусом", - отметил наш собеседник.

Что касается паники, устраиваемой дезинформаторами в соцсетях, то, как говорится, у страха глаза велики, считает Аббасов. Многие воспринимают обстановку намного более драматично, чем она есть на самом деле. А нарастанию панических настроений способствуют фейковые новости в некоторых СМИ и соцсетях. Кто-то сгущает краски по наивности, кто-то пытается шутить на эту тему, хотя это неподходящий случай для юмора.

"Есть страны, где объявлен национальный карантин. Например, Израиль, целые регионы Италии. В Азербайджане карантинные мероприятия проводятся выборочно, и практика показывает, что этот подход себя полностью оправдывает. Но это не дает оснований направлять социальную среду на ложную волну.

Идет всеобщая борьба с опасным явлением, и тут впору говорить о важности такого подхода, как общенациональное единение. Такого рода вызовы всегда сплачивают, настраивают на волну трезвого, ответственного отношения к сложившемуся положению. Они не дают оснований для того, чтобы иронизировать и превращать предмет такого острого разговора в площадку для легковесных дискуссий и шуток-прибауток. Те, кто занимаются этим, совершенно безответственны. Может быть, кто-то даже хочет попробовать реакцию регулирующих структур и общества на подобного рода "эксперименты". С этим надо бороться, чтобы неповадно было. Правда, количество фейковой информации идет на убыль.

Граждане должны поддержать усилия официальных инстанций. Если вводятся какие-то ограничения, принимаются какие-то меры, делают это еще не все. Например, если закрыты на какое-то время школы, это не значит, что учащиеся, особенно это касается старшеклассников, должны слоняться по улицам или собираться в кафе и чайханах. Граждане должны быть ответственными и помогать государственным и правительственным службам в борьбе с этим опасным вирусом", - сказал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева