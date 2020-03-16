В Сербии открывают коридор для армянского фашизма в Европу

Сербия превращается в политический плацдарм Армении в Европе. Оценивая перспективы развития отношений между Ереваном и Белградом на протяжении порядка пяти последних лет, становится все более очевидным, что армянские политические круги на базе Сербии пытаются создать новую международную платформу для продвижения армянских интересов на европейском направлении.

Безусловно, "армянский прорыв" на сербском направлении вряд ли был бы возможен без весомой дипломатической поддержки "третьей страны", традиционно оказывающей различные услуги Армении, особенно на дипломатическом направлении. Сербия сегодня является одним из ключевых партнеров России на Балканах, соответственно, наработанные Россией возможности транслируются и на Армению по каналам российского МИД и армянского лобби.

Очень показателен в этом ключе недавний визит в Сербию армянской делегации во главе с председателем Национального Собрания РА Араратом Мирзояном и характер двусторонних заявлений, прозвучавших в ходе его встречи с премьер-министром Сербии Анной Брнабич.

Армения посредством Сербии получает безвизовый режим и открывает прямое авиасообщение с этой европейской страной, что вызывает восторженную реакцию премьер министра Сербии: "это позволит активизировать связь и контакты между двумя народами". Но подозревает ли Ана Брнабич, что реально значит "активизировать связь и контакты" с армянством? Понимает ли сербский политик, что вскоре в ее стране заработает армянская политическая сеть, откроются каналы для носителей армянской националистической идеологии, зараженной сепаратизмом и фашизмом?

Разве Сербия не является страной, непосредственно столкнувшейся с проблемой сепаратизма и нарушения территориальной целостности государства? Тогда откуда этот пиетет по отношению к стране-агрессору Армении, захватившей территории соседнего государства и несущей ответственность за этнические чистки и другие многочисленные преступления, прежде всего, военного характера.

В этой связи особенно удивляет намерение Сербии активизировать политический диалог с Арменией, в том числе через призму военно-технического сотрудничества.

Получается, что цивилизованное европейское государство будет развивать военно-техническое сотрудничество со страной-оккупантом, тем самым жертвуя своим политическим имиджем в Европе и прагматичными отношениями с Азербайджаном? Тем более что сербские политики на всех уровнях неоднократно заверяли, что "Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

На фоне таких заявлений очень противоречиво и двойственно выглядят действия сербских политиков, в частности, премьер-министра Анны Брнабич, поощряющих армянские попытки обосновать присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана стремлением "обеспечения физической безопасности проживающих там армян". То есть, изгнание и физическое истребление азербайджанцев во благо "физической безопасности армян" (тем более что армянам предоставляются самые высокие гарантии безопасности со стороны Азербайджана) считается допустимым в просвещенной Европе?

Более того, премьер-министр Сербии поблагодарила армянских коллег "за дружбу и поддержку со стороны Армении", так и не прояснив, правда, в чем может проявляться поддержка со стороны этого утопающего государства, существующего в основном на средства и за счет политических манипуляций мирового армянского лобби.

Сербия сегодня фактически открыла "армянский коридор" в Европу, предоставив армянским манипуляторам дополнительные возможности для фрагментации европейской политики и продвижения армянского неофашизма.

Алла Михайлова