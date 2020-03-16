Бейляр Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "Об усовершенствовании управления в сфере особой государственной охраны".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом учреждена Служба безопасности Президента Азербайджана.

Распоряжением главы государства Бейляр Гасан оглу Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана.