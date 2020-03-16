https://news.day.az/politics/1212981.html Бейляр Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Бейляр Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "Об усовершенствовании управления в сфере особой государственной охраны".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом учреждена Служба безопасности Президента Азербайджана.
Распоряжением главы государства Бейляр Гасан оглу Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре