Упразднена Особая служба государственной охраны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании управления в сфере особой государственной охраны".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Документом упраздняется Особая служба государственной охраны Азербайджана.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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