https://news.day.az/politics/1212984.html Упразднена Особая служба государственной охраны Азербайджана - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Упразднена Особая служба государственной охраны Азербайджана - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании управления в сфере особой государственной охраны".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Документом упраздняется Особая служба государственной охраны Азербайджана.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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