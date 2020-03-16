Президент Ильхам Алиев: В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы

В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

"Выполняются мои соответствующие указания, связанные с неформальной занятостью. Мне регулярно докладывают об этом. Как мне сообщили, за последнее время были подписаны трудовые договоры более чем с 300 тысячами работников. То есть, эта работа оформлена. Конечно, здесь следует проводить очень серьезный мониторинг. Вам даны соответствующие указания по этому вопросу", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время предусмотрены институциональные меры системного характера, чтобы сузить сферу охвата неофициальной занятости.

"Особую роль здесь, конечно, играет и просвещение. Я тоже, неоднократно обращаясь к гражданам, говорил, что если тот или иной предприниматель предлагает им работать в такой форме, пусть не соглашаются с этим, немедленно информируют соответствующие местные и центральные исполнительные органы. Потому что если они будут работать неофициально, то завтра лишатся и пенсии, и социального страхования, особенно если учесть, что с нынешнего года на территории страны начинается поэтапное применение системы обязательного медицинского страхования. Как мне сообщили, начатому в нынешнем году делу оказывается огромная поддержка, к нему проявляется большой интерес как в пилотных городах, так и со стороны населения. Поэтому граждане сами должны отказываться от таких предложений. Но порой они оказываются в безвыходном положении. В некоторых случаях вынуждены согласиться на незаконные предложения предпринимателей и работают неформально",- сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что просветительская работа должна получить более широкий размах.

"В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы. В то же время, я дал указание, что в Азербайджане никто не должен работать более восьми часов. Потому что людей эксплуатируют, а они, оказавшись в безвыходном положении, вынуждены согласиться. Поэтому между гражданами и министерством должна быть очень активная живая связь. Вы должны проводить мониторинги, используя и собственные возможности, и постоянно поддерживать с гражданами контакт по горячим линиям, либо с помощью других средств связи. Знаю, что работа в этом направлении ведется", - сказал глава государства.