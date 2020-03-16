Президент Ильхам Алиев: Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение

Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения - большое достижение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

"Конечно, с расширением экономических возможностей мы будем направлять эти средства в первую очередь на решение социальных вопросов. Что касается адресной социальной помощи, я дал вам указание расширить сферу ее охвата", - сказал глава государства.

По его словам, в последнее время в экономической сфере наблюдается оживление, обеспечивается экономический рост, в том числе в промышленном производстве - промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось почти на 15 процентов, создаются новые рабочие места, открываются новые возможности для граждан.

Но, несмотря на это, я дал указание осуществлять государственное обеспечение граждан, все еще нуждающихся в государственной поддержке, и увеличить число этих граждан", - сказал глава государства.