Президент Ильхам Алиев: Строительство центров DОST планируется и в нынешнем году

Строительство центров DОST планируется и в нынешнем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

В прошлом году мы открыли два центра. Я лично принимал участие в открытии. Один из этих центров функционирует с мая прошлого года", - сказал глава государства.

По его словам, данная программа действительно стала поворотной точкой в этой области.

"Считаю, что усовершенствование оказываемых в этой сфере услуг носит революционный характер. Естественно, на высоком уровне находится и удовлетворенность граждан. Поэтому я спросил, на каком уровне находится коэффициент одобрения. 95 процентов, конечно, очень высокий результат для новосозданной услуги. Считаю, что обретение в дальнейшем этими центрами регионального характера, а также расширение функций, увеличение числа услуг будет способствовать еще большему повышению уровня и эффективности оказываемых гражданам услуг. Таким образом, Азербайджан отличится своим интеллектуальным продуктом и в этой области. Так же, как сегодня центры ASAN xidmət являются нашим интеллектуальным брендом, эту практику используют уже другие страны, считаю, что настанет время, когда другие государства, взяв за основу услуги, оказываемые в центрах DOST, добьются создания такой системы. Мы же готовы работать в этом направлении с любым партнером. Если к вам поступят обращения от тех или иных стран по данному вопросу, конечно, вы можете на основе консультаций предоставить соответствующие сведения", - сказал глава государства.