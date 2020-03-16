Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с 80-летием со дня рождения Вагифа Мустафазаде.

Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится: "Вагиф Мустафазаде... Это имя вызывает в каждом из нас самые теплые чувства. Жизнь его была коротка, но полна смысла. Он пополнил мировую сокровищницу музыкальных шедевров неповторимыми образцами джаз-мугама, созданного на основе удачного синтеза имеющего глубокие корни азербайджанского мугама и джазовой музыки. Созданные им прекрасные мелодии и ритмы, будоражащие сердца людей, еще больше обогатили наше национальное музыкальное наследие и широко популяризировали его во всем мире. Имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно.

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В знак почтения памяти выдающегося представителя музыкальной культуры Азербайджана Вагифа Мустафазаде в 2012 году Фондом Гейдара Алиева был издан музыкальный альбом, повествующий о жизни и творчестве композитора, а в скором времени состоится открытие после капитальной реконструкции Детской школы искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде".