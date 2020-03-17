Военное сотрудничество Сербии и Армении ударит по международному авторитету Белграда

Можно однозначно сказать, что возможное сотрудничество Сербии и Армении в военной сфере негативно скажется на международном авторитете официального Белграда.

Об этом сказал Trend главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, несколько дней назад делегация во главе со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном по приглашению официального Белграда совершила визит в Сербию.

"Ссылаясь на информацию, распространенную в армянских СМИ, можно сделать выводы, что в ходе этого визита также были обсуждены вопросы сотрудничества с Сербией в военной сфере. В частности следует отметить, что в последнее время наблюдается углубление связей между двумя странами. В ближайшее время ожидается открытие посольства Сербии в Армении и отмена визового режима для армянских граждан. Подписание торгового договора между Сербией и Евразийским экономическим союзом в октябре прошлого года также оценивается как фактор, способствующий развитию связей между этими двумя странами", - сказал Ильяс Гусейнов.

По словам политолога, другой момент связан с выступлением Арарата Мирзояна относительно Нагорного Карабаха в ходе встречи с Президентом Сербии. По мнению Мирзояна, право на самоопределение является единственным гарантом обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха.

Гусейнов сообщил, что до этого связи между Сербией и Азербайджаном в политической, экономической, гуманитарной сферах развивались по восходящей линии. Сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики имеет большие перспективы.

"Неслучайно, наряду с заинтересованностью в Южном газовом коридоре, Сербия намерена также принять участие в проекте ТАР. Ввиду этого рост интенсивности взаимодействия между Сербией и Арменией, а также организация регулярных визитов не вполне соответствуют духу дружеских отношений между Сербией и Азербайджаном в экономической, в частности в энергетической сфере. Можно заранее сказать, что связи с Арменией не дадут экономической выгоды официальному Белграду. Интенсивность взаимодействия Сербии и Армении находится под пристальным вниманием официального Баку. Наряду с этим можно сказать, что возможное сотрудничество между Арменией и Сербией в военной сфере вызывает крайнюю обеспокоенность", - подчеркнул Ильяс Гусейнов.