Нагиф Гамзаев: Здоровье и безопасность населения всегда в центре внимания Президента Ильхама Алиева

Принимаются оперативные меры предосторожности для предотвращения распространения нового вируса COVID-19 в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Обеспечение безопасности граждан Азербайджана всегда было одним из приоритетов для главы государства", - заявил депутат парламента Нагиф Гамзаев.

Депутат также отметил, что принятие решения о реализации некоторых мер социальной изоляции - это один из правильных и своевременных шагов, предпринятых для пресечения распространения коронавирусной инфекции.

Хотя вероятность вспышки инфекции в Азербайджане невелика, эта проблема находится в центре внимания правительства и главы государства. Аналогичная позиция проявляется по всей стране в отношении нераспространения заболевания, при этом значительная сумма денег выделяется для принятия необходимых мер по борьбе с коронавирусом.

Он также сказал, что в самые трудные времена Президент Ильхам Алиев посещал регионы Азербайджана - Геранбой, Шамкир, Газах, Агстафа и Товуз, и постоянно находится в тесном контакте с населением. Выступая на открытии Геранбойской областной центральной больницы, он сказал, что ситуация с эпидемией коронавируса в Азербайджане находится под контролем. Это еще раз показало, что заботы, проблемы и надежная защита здоровья граждан страны всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Несмотря на своевременное исполнение указаний главы государства по борьбе с угрозой коронавируса и защитой от него и на усилия по предотвращению распространения эпидемиологической ситуации в стране, глава государства призвал всех проявлять осторожность.

Не нужно впадать в панику, узнавая об угрозе которую несет коронавирус, а нужно объединиться в борьбе с распространением вируса, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких, соблюдая рекомендациии и показания Оперативного штаба, созданного Кабинетом министров.

"В настоящее время большая ответственность лежит на СМИ, пользователями социальных сетей и блогерами. Каждый орган СМИ, пользователь социальной сети должны воздерживаться от распространения ложной информации и слухов, вызывающих беспокойство", - сказал Нагиф Гамзаев.