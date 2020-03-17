Инструкции Оперативного штаба Кабмина Азербайджана должны строго соблюдаться

Коронавирус - одна из серьезных пандемий, которая распространяется в мире. Проблема в том, что у вируса продолжительный инкубационной период и он проявляется не сразу. Заразившийся этим вирусом может инфицировать до 200 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Муса Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что действия азербайджанского правительства в данной ситуации адекватные, комплексные и последовательные: "Граждане должны понимать свою ответственность. Общество должно строго соблюдать инструкции Оперативного штаба Кабмина".

Новость обновляется