Азербайджан принял четкие и своевременные меры против коронавируса

Для паники в Азербайджане нет никаких оснований.

Об этом заявил в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде.

По словам парламентария, все те страны, особенно страны Европы, которые запоздало среагировали на наступление пандемии, несут большие потери. Азербайджан к их числу не относится. В нашей стране были приняты своевременные и четкие меры, вопрос находится под непосредственным контролем главы государства.

Отметим, что во вторник на заседании Милли Меджлиса был рассмотрен ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения опасного вируса. Так, в Уголовный кодекс Азербайджана добавлена новая статья, согласно которой за нарушение режима гигиены и карантина физические лица будут оштрафованы от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 2000 до 5000 манатов.

Как отметил наш собеседник, сегодня необходимо предпринять самые жесткие шаги для имплементации всех международно принятых протоколов по противодействию пандемии. Главное, это соблюдение карантина, следование мерам, введенным Оперативным штабом при Кабмине, создание необходимых условий для лечения зараженных. А еще следует отметить важную, даже героическую роль врачей, медсестер, азербайджанских медиков в целом в борьбе с эпидемией, считает депутат.

"На мой взгляд, необходимо также совершенствовать механизмы информирования населения, больше уделять внимания просветительской работе, чтобы граждане знали, что нет никаких оснований для паники, нет никаких нерешаемых проблем. Мир входит в очень серьезный период, и Азербайджан должен и может сделать все, чтобы защитить своих граждан", - сказал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева