Арзу Нагиев: Наряду с Оперативным штабом и другие ведомства должны регулярно распространять информацию

Зачастую обсуждается достоверность информации, распространенной определенными новостными агентствами, что связано с недостаточно четкой работой некоторых пресс-служб. Об этом в ходе обсуждения изменений в закон "Об информации, информировании и защите информации" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал депутат, политолог Арзу Нагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"По моему мнению, ввиду того, что пресс-службы некоторых структур не выполняют до конца свои обязанности, на различные сайты и в агентства происходит утечка неполной или некорректной информации. Считаю, что пресс-службы должны регулярно проводить брифинги и предоставлять информацию не только по запросу", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что наряду с Оперативным штабом и другие ведомства должны регулярно распространять информацию.

По словам депутата, другой важный момент связан с информацией об азербайджанской армии.

"Ввиду сложившейся ситуации, сегодняшняя обстановка в армии имеет важное значение. Мы находимся в преддверии праздника Новруз, и в эти дни планировались встречи военнослужащих с родителями. Однако из-за коронавируса было принято решение отменить эти встречи. Считаю, что каждый должен соблюдать эти правила", - сказал Арзу Нагиев.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что ВОЗ объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.