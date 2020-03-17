Хикмет Бабаоглу: "Информационная пандемия" опасна, как и пандемия вируса

Коронавирусная инфекция широко распространилась в 162 странах мира, но важно отметить, что в Азербайджане его динамика слабая.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Хикмет Бабаоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что наряду с пандемией вируса опасна и "информационная пандемия". Людей необходимо своевременно и правильно информировать, чтобы не допустить рассеивание паники: "Нам необходимо выдвинуть вопрос ответственности в общественных отношениях. Тем не менее, азербайджанский народ сумел мобилизоваться в борьбе с вирусом".