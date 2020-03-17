Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по сотрудничеству с Москвой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Правительственной комиссии по сотрудничеству Азербайджана с Москвой" от 10 октября 2006 года № 1724.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, новый состав Правительственной комиссии дан в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии:

Глава Исполнительной власти города Баку

Члены комиссии:

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

заместитель министра здравоохранения Азербайджана

заместитель министра образования Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

заместитель председателя Государственного таможенного комитета

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление российской стороне об изменениях, сделанных частью первой настоящего распоряжения.