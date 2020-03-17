Армения может предать Россию в любой момент.

Об этом в беседе с Day.Az сказал известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, отметив, что с Арменией все вроде бы все ясно и не нужно заблуждаться на их счет.

"Американцы, заявляя о выводе своих войск из Афганистана и Ирака, как-то умалчивают о разрастающемся партнерстве с Ереваном. Вот армяне решили принять участие в учениях НАТО в Грузии - правда, их, скорее всего, отменят из-за пандемии коронавируса. А тут уже Вашингтон предлагает Еревану помощь в медицине и подготовке специалистов. Крупнейшее посольство США тоже находится в Ереване. Да и сам Никол Пашинян пришел к власти не без поддержки американских фондов", - сказал наш собеседник.

Опираясь на изложенное и учитывая фактор нестабильности в регионе в контексте карабахского конфликта, можно предположить, что Вашингтон, видя усиление Баку в военном и экономическом плане, может начать новую игру, обещая оказать поддержку позиции армян по Карабаху, считает Евгений Михайлов. Это может выразиться в предоставлении военных специалистов, а в дальнейшем и в замене базы в Гюмри на американскую военную базу. В качестве аргумента Еревана, по мнению российского эксперта, может быть использован довод о том, что русские, мол, не помогают закрепить захваченные территории за Арменией, а вот Штаты помогут.

"По крайней мере, подобное Вашингтон может обещать. Не факт, что выполнит, но главное - начать попытки дестабилизации региона. А там как карта ляжет. Подобные размышления не столь уж фантастичны. Ереван четко взял прозападный курс и делает регулярные выпады в сторону Москвы. А Москва пока молчит. Не до меньших братьев, тем более кидающихся из стороны в сторону.

Россия, конечно же, понимает угрозу возможного ухода Еревана из зоны своих стратегических интересов и может это резко остановить. Дело решается просто - резко ограничить на территории страны полномочия диаспоры, выводящей благодаря бизнесу в России миллиарды, и та сама, что называется, прищемит хвост Пашиняну. Вопрос здесь только один: пойдет ли Пашинян на полный разрыв и при каких условиях, и пойдет ли Россия на жесткие меры, устав терпеть. Можно допустить вариант, что Вашингтон предложит Еревану такой объем денежных вливаний за полную переориентацию, что Пашинян, не моргнув глазом, предаст Россию. И тогда начнется новая большая игра. Ведь с Арменией подобное происходило и ранее", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева