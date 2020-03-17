Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рафаэля Дадашева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной народного артиста республики Рафаэля Дадашева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В некрологе говорится:

"Культурная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 16 марта 2020 года на 75-м году жизни скончался известный представитель национального театрального и киноискусства, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, народный артист республики Рафаэль Мелик оглу Дадашев.

Рафаэль Дадашев родился 4 января 1946 года в Загатальском районе. После окончания средней школы в городе Нахчыван он в 1966-1972 годах получал высшее образование на факультете культурно-просветительской работы Азербайджанского государственного института искусств. Начав трудовую деятельность с 1967 года, Рафаэль Дадашев до 1974 года работал в различных должностях в Бакинском государственном цирке, ансамбле песни и танца Нахчыванской Автономной Республики и Всесоюзном цирке, в 1974-1976 годах являлся инструктором в Доме народного творчества в Нахчыванской Автономной Республике и одновременно работал там в Комитете по телевидению и радио.

Начав свой творческий путь в 1976 году в качестве актера в труппе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, Рафаэль Дадашев до конца жизни продолжал здесь свою деятельность как ведущий мастер сцены.

Актерское творчество Рафаэля Дадашева занимает свое место в современной азербайджанской культуре. Отличающиеся естественностью и убедительностью разнохарактерные роли, которые он играл на экране и сцене, снискали ему, как актеру высокой сценической культуры, глубоко освоившему тонкости искусства, любовь широкой зрительской аудитории.

Рафаэль Дадашев с самого начала своей деятельности в театральном мире смог найти путь к сердцам любителей искусства. Успешно выступая долгие годы на сцене Академического национального драматического театра, он создал галерею из более чем 100 запоминающихся разнохарактерных образов. Эти герои, которым мастер, обращаясь к классической и современной азербайджанской литературе, мировому драматургическому наследию, дал сценическую жизнь, запечатлелись в памяти театралов.

Рафаэль Дадашев успешно продемонстрировал свой творческий потенциал и в области телевидения и кино. Образы, которые талантливый актер мастерски создал в художественных фильмах и телевизионных спектаклях, всегда отличались оригинальной эмоционально-психологической трактовкой. Телевизионные постановки, в которых он создал яркие образы, хранятся в фонде национального телевидения как ценные образцы искусства.

Заслуги Рафаэля Дадашева в области развития азербайджанской культуры получили достойную оценку. В 1987 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист республики", в 2006 году - "Народный артист", в 2019 году он был удостоен одной из высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики - ордена "Шохрат".

Память об известном актере, отзывчивом и искреннем человеке Рафаэле Мелик оглу Дадашева всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Абульфаз Гараев, Фарах Алиева, Азер Паша Нематов, Шафига Мамедова, Марахим Фарзалибеков, Рафик Азимов, Нуреддин Гулиев, Басти Джафарова, Фирангиз Муталлимова.