Правительство Азербайджана готовит предложения по поддержке предпринимателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 17 марта при премьер-министре Али Асадове прошло заседание правительства для обсуждения экономических вопросов.

В ходе заседания были обсуждены возможное воздействие на экономику Азербайджана негативной ситуации, вызванной в глобальном масштабе пандемией коронавируса, а также упреждающие меры.

Правительству было поручено в течение недели подготовить пакет предложений по ряду вопросов включая государственную поддержку в различной форме, для сведения к минимуму ущерба, который могут понести предприниматели в результате ограничительных мер в сфере торговли, общественного питания и транспорта.