Возможное военно-техническое сотрудничество с Арменией противоречит национальным интересам Сербии

Возможное военно-техническое сотрудничество между Сербией и Арменией в конечном итоге служит поощрению страны-оккупанта.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, Сербия, являясь членом международного сообщества, должна отдавать себе отчет, что Армения - страна-агрессор, которая оккупировала 20 процентов территории Азербайджана.

"Возможное военно-техническое сотрудничество со страной-оккупантом в конечном итоге служит созданию благодатной почвы для продолжения оккупации. Тут возникает вопрос, почему Сербия заинтересована в развитии сотрудничества со страной, не имеющей никаких экономических возможностей? Ведь большинство стран прекрасно знают, что Азербайджан является альтернативным источником энергии для Европы, и реализация Южного газового коридора станет важнейшим событием для Сербии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Естественно возникает вопрос: почему же официальный Белград идет на такой шаг? Считаю, что армянская диаспора и лобби повлияли на позицию Сербии в данном вопросе. Учитывая высокий уровень отношений между Азербайджаном и Сербией, экономическое сотрудничество между двумя государствами, в частности текущие реалии и перспективы в энергетической сфере, становится очевидно, что этот шаг, в первую очередь, противоречит национальным интересам самой Сербии.

Полагаю, военно-техническое сотрудничество Сербии с Арменией-оккупантом представляет угрозу миру и безопасности в регионе. Мы осуждаем этот шаг", - сказал Эльман Мамедов.