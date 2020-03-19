Армянская угроза всей Европе

В декабре 1988 года, сразу после спитакского землетрясения, когда весь мир направлял помощь Армении, в этой стране с разницей в один день потерпели крушение два самолета, спешившие на помощь "братскому" армянскому народу. Один летел из Баку, другой - из Анкары. Можно сколько угодно находить правдоподобных объяснений случившемуся, но они не будут восприниматься всерьез, потому что факт остается фактом - из сотен транспортных средств в те дни в Армении потерпели катастрофу только два, и летели они из Баку и Анкары.

О погибших азербайджанцах в Армении, конечно же, стараются не вспоминать. А вот пилотам второго самолета - как выяснилось впоследствии, югославским летчикам - на месте крушения лицемерно поставлен памятник. Посадка в Анкаре стала для югославов роковой: из-за этого их борт был воспринят как турецкий и либо сбит, как тот, что летел из Баку, либо специально подведен армянскими диспетчерами под катастрофу...

На днях спикер парламента этой страны Арарат Мирзоян, находясь в Сербии, не краснея, почтил память пилотов у памятника, установленного им в Белграде.

Два погибших летчика, пожалуй, это все, что объединяет Армению и Сербию. Не удивительно, что на встрече с главой Национального собрания (Народной скупщины) Сербии Майей Гойкович стороны могли говорить только о вероятностях и прожектах. В экономике - по нулям. До последнего времени по нулям было также в политике и военном сотрудничестве, потому что Сербия не понаслышке знает, что такое война, сепаратизм и отторжение территорий. Однако в прошлом году армянская сторона начала все чаще попадаться на глаза Белграду. В октябре 2019 года президенты двух стран выразили заинтересованность в сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий. А несколько дней назад Арарат Мирзоян обсуждал с сербской коллегой сотрудничество уже в военной сфере. Армения считает себя передовиком в сферах высоких технологий и искусственного интеллекта и старается убедить в этом потенциальных партнеров.

Как бы там ни было, а в скором времени в Ереване откроется посольство Сербии, эта страна отменяет визы для граждан Армении. Все это, конечно, можно было бы рассматривать в контексте сближения Сербии с Евразийским экономическим союзом. Можно было бы, если бы речь шла не об Армении.

Как известно, Ереван утверждает, что все сепаратистские конфликты не похожи друг на друга, и, в то же время, рассчитывает на применение к карабахскому конфликту косовского сценария, то есть на признание Западом результатов оккупации азербайджанских территорий. Так же без особого стеснения, как кланялся памятнику пилотов, Мирзоян рассказывал президенту Сербии Александру Вучичу о "гарантиях физической безопасности" армян Карабаха, которые даст только "самоопределение". Не принимая во внимание, что сербской стороне не раз приходилось слышать подобное относительно "физической безопасности" сепаратистов Косова, которой якобы угрожал Белград.

Позиция Сербии по карабахскому конфликту вполне однозначна. Поздравляя Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики 28 мая в прошлом году, Александр Вучич отмечал, что благодарит Азербайджан за поддержку "существенных государственных и национальных интересов Сербии, прежде всего в отношении Косово", и еще раз подтвердил "приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов ООН и мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха". В послании, направленном после парламентских выборов в Азербайджане, Вучич снова был однозначен. "Я выражаю признательность вашей стране за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии и ее позицию по косовскому вопросу. Сербия также признает суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ООН и поддерживает усилия, предпринимаемые для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечалось в тексте поздравления.

Исходя из этого, нельзя не удивиться планам военного сотрудничества Сербии - страны, пострадавшей от агрессивного сепаратизма и лишившейся территорий, с Арменией, страной-оккупантом, совершившей военную агрессию против соседнего Азербайджана. Военное сотрудничество, как бы оно ни обозначалось и в чем бы ни выражалось, выглядит достаточно противоестественно. Тот факт, что Сербия - близкий партнер России, еще не значит, что она должна сближаться с ее, грубо говоря, левой ногой в ущерб своим национальным приоритетам. Не исключено, что приложили руку к неожиданным "взаимным симпатиям" армянское лобби и диаспора, о поддержке которой официальным Белградом с таким умилением говорил в ходе визита Мирзоян.

Диаспора и лобби - это понятно, но вопрос в том, что Армения ничего не сможет дать Белграду кроме ущерба его официальному имиджу.

Между тем, между Азербайджаном и Сербией сложились тесные экономические и политические, совершенно реалистичные и осязаемые отношения, сотрудничество идет по нарастающей. Азербайджан вскоре запустит Южный газовый коридор, который станет серьезной альтернативой, обеспечивающей энергетическую безопасность Европы. Сербия - одна из стран, подключившихся к проекту, и этим все сказано.

Конечно же, визиты мирзоянов и прочих не причинят вреда отношениям Белграда и Баку, эти отношения стоят на очень прочной основе, чтобы можно было их расшатать или попытаться вырвать у сербской стороны сочувствие к сепаратистам. Но неприятное послевкусие все же остается...

Примечательно, что армянские СМИ так и не сообщили, как же отреагировал президент Сербии на провокационные разглагольствования Арарата Мирзояна относительно "самоопределения" сепаратистов Карабаха, в которых прозвучала откровенная поддержка аннексии сербских территорий. Это высказанное дипломатическим языком прямое оскорбление сербского государства.

На что рассчитывает Ереван, не признавая территориальной целостности Сербии? Но еще интереснее, что думают обо всем этом в Белграде.

Зульфугар Ибрагимов