Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Кешля Низаминского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 850 тысяч манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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